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Прометей обыграл Харьковские Соколы в матче Суперлиги

Прометей обыграл Харьковские Соколы в матче Суперлиги
07:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Фейсбук

Новости спорта:Прометей благодаря рывку в четвертой четверти обыграл Хврьковских Соколов.

Вчера, 11 октября, в Харькове местные Соколы принимали Прометей. Первую четверть команды сыграли в ничью 18:18. По итогах второй десятиминутки гости таки вырвались на 3 очка вперед.

В третьем периоде Соколы сумели вырваться вперед, однако все свое преимущество раздарили в последней четверти и проиграли.

Харьковские Соколы - Прометей 70:81 (18:18, 15:18, 24:19, 13:26)

Соколы: Джамар 16 + 7 подборов, Тиг 16 + 7 подборов, Джексон 12 + 10 подборов

Прометей: Калпеппер 24 + 6 подборов, Маерс 14 + 8 подборов, Сидоров 13

У хозяев старались американцы Джамар и Тиг, отметившиеся 16 очками и собравшие по 7 подборов каждый. За Прометей блистал Калпеппер, американский плеймейкер набрал 24 очка. Стоит отметить, что для харьковчан это уже четвертое поражение в четырех матчах, Прометей пока что идет без поражений, выиграв две игры из двух.

"Спасибо зрителям за то, что пришли и поддерживали нас. К сожалению, в очередной раз мы не смогли порадовать их победой. Начинаем чемпионат 0-5. Нам будет очень сложно вылезти с последнего места и с психологической ямы", - слова Владимира Коваля после матча.

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Суперлига, Прометей, ФБУ, Новости баскетбола, Соколы.
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