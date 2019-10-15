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“Предвзятое судейство": Днепр подал протест на матч с Прометеем

“Предвзятое судейство": Днепр подал протест на матч с Прометеем
10:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта:БК “Днепр” подал протест на результат матча с “Прометеем” в Суперлиге.

Баскетбольный клуб “Днепр” подал протест на результат матча с “Прометеем” (60:67), который состоялся 14 октября в рамках регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги.

В своем протесте “Днепр” ссылается на “предвзятое, непрофессиональное судейство", повлиявшее на результат игры. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В течение ближайших 24 часов после матча “Днепр” предоставит видео всех спорных эпизодов. После этого директорат ФБУ рассмотрит протест и все предоставленные видеофайлы, которые опубликует на официальном сайте ФБУ.

Видео матча:

Фото Протеста

Как сообщалось, вчера “Прометей” обыграл “Днепр” (67:60) и одержал четвертую победу в Суперлиге. Баскетболисты из Каменского набрали 8 очков и вновь стали лидерами чемпионата. “Днепр” потерпел первое поражение в сезоне и переместился на 2 место.

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Баскетбол, Суперлига, БК Днепр, ФИБА.
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