Назван игрок НБА, который первым получит рекордную сумму за сезон

Новости спорта:Игрок заработает 40 млн долларов за сезон.

Разыгрывающий защитник Голден Стэйт Стефен Карри станет первым игроком в истории Ассоциации, который заработает 40 миллионов долларов за один сезон. Об этом сообщил fadeawayworld.net.

Напомним, что в 2017 году игрок подписал с Воинами максимальный контракт на 5 лет с суммой в 201 миллион долларов.

В прошлом сезоне Стефен в среднем за игру набирал 26 очков и совершал 6,8 подбора. 31-летний американец недавно выразил желание выступить на предстоящей Олимпиаде в Токио.

Уорриорз начнут новый сезон НБА 25 октября поединком против Лос-Анджелес Клипперс.