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Центровой Киев-Баскета стал Харьковским Соколом

Центровой Киев-Баскета стал Харьковским Соколом
16:06 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Киев-Баскет

Новости спорта:Киевляне расстались со вторым баскетболистом по ходу сезона.

Центровой Александр Тищенко покинул Киев-Баскет и подписал контракт с Харьковскими Соколами, о чем харьковчане объявили на официальной странице клуба в Facebook.

Тищенко помогал столичному клубу в квалификации Лиги чемпионов, а также провел три матча в новом розыгрыше Суперлиги, в среднем набирая 2 очка за игру.

Баскетболист дважды становился чемпионом Украины в составе столичного Будивельника и столько же раз выигрывал национальный Кубок.

Также Харьковские Соколы сегодня объявили о прекращении сотрудничества с опытным украинским форвардом Дмитрием Липовцевым.

Киев-Баскет, в свою очередь, с первых матчей кампании попрощался со вторым баскетболистом: ранее команду покинул защитник Руслан Отверченко.

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Подопечные Владимира Коваля стартовали в дебютном для себя сезоне Суперлиги с пяти поражений подряд. Завтра харьковчане на выезде сыграют с Николаевом.

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Баскетбол, Суперлига, Александр Тищенко, БК Киев-Баскет.
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