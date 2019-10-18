Легендарный баскетболист Денг завершил карьеру

Новости спорта:Баскетболист Луол Денг официально объявил о завершении карьеры.

Баскетболист Луол Денг официально объявил о завершении карьеры.

Перед уходом из большого спорта 34-летний спортсмен подписал символический контракт с Буллз, за который выступал с 2004 по 2014 год.

В общей сложности форвард провел 902 матча в регулярных чемпионатах НБА, набирал в среднем за игру 14,8 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 2,3 передачи.

Луол дважды был участником Матча всех звезд НБА.

Денг был выбран на драфте-2004 под 7-м номером. Помимо Чикаго британец играл за Кливленд, Майами, Лейкерс и Миннесоту.