Скачать
Пятница, 18.10.2019
Свитолина прокомментрировала поражение на Кубке Кремля
Свитолина прокомментрировала поражение на Кубке Кремля
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
Шахтер - Колос: где и когда смотреть матч 11-го тура УПЛ
Шахтер - Колос: где и когда смотреть матч 11-го тура УПЛ
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов

Результативность Леня не помогла Атланте обыграть Чикаго

Результативность Леня не помогла Атланте обыграть Чикаго
09:25 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Алексей Лэнь принял участие в заключительном предсезонном матче своей команды против Чикаго Буллз.

Центровой Атланта Хокс Алексей Лэнь принял участие в заключительном предсезонном матче своей команды против Чикаго Буллз (93:111).

Украинец провел на площадке 24 с половиной минуты, за это время набрав 4 очка, совершив 11 подборов и отдав 4 результативных передачи.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник Чикаго Коби Уайт, который набрал 29 очков при 6 подборах.

Михайлюк заработал пять очков и помог Детройту победить Шарлотт

В ночь на 25 октября Хокс начнут выступление в новом регулярном чемпионате матчем против Детройт Пистонз.

НБА. Предсезонный матч

Чикаго Буллз — Атланта Хокс 111:93 (24:20, 27:22, 28:22, 32:29)

Чикаго: Уайт (29), Лавин (23), Портер (15), Корнет (11), Маркканен (4 + 11 подборов)

Атланта: Паркер (15), Сиберт (14), Гудвин (13), Янг (11), Лэнь (4 + 11 подборов)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Алексей Лэнь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Путин - плохой, очень плохой": экс-вратарь сборной Украины
02 Лопес: Благодарен Икарди, что он увел у меня жену
03 Свитолина прокомментрировала поражение на Кубке Кремля
04 ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов
05 Звездный легионер не вернулся в расположение Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь