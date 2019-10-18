Результативность Леня не помогла Атланте обыграть Чикаго

Новости спорта:Алексей Лэнь принял участие в заключительном предсезонном матче своей команды против Чикаго Буллз.

Центровой Атланта Хокс Алексей Лэнь принял участие в заключительном предсезонном матче своей команды против Чикаго Буллз (93:111).

Украинец провел на площадке 24 с половиной минуты, за это время набрав 4 очка, совершив 11 подборов и отдав 4 результативных передачи.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник Чикаго Коби Уайт, который набрал 29 очков при 6 подборах.

В ночь на 25 октября Хокс начнут выступление в новом регулярном чемпионате матчем против Детройт Пистонз.

НБА. Предсезонный матч

Чикаго Буллз — Атланта Хокс 111:93 (24:20, 27:22, 28:22, 32:29)

Чикаго: Уайт (29), Лавин (23), Портер (15), Корнет (11), Маркканен (4 + 11 подборов)

Атланта: Паркер (15), Сиберт (14), Гудвин (13), Янг (11), Лэнь (4 + 11 подборов)