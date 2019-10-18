Суперлига: Прометей продолжил победную серию, Мавпы обыграли Киев-Баскет (Фото)

Новости спорта:Завершился очередной день в украинской баскетбольной Суперлиге.

В первом матче дня Запорожье принимало Одессу, которая ещё не знала вкуса побед в этом сезоне.

БК Запорожье - БК Одесса 77:87 (14:28, 21:18, 16:24, 26:17)

Запорожье: Сталлворт (13 + 4 подбора), Рэндольф (20), Немцу (2), Шевченко (7), Симмонс (17 + 9 подборов) – старт; Буц (2), Кожемякин (10), Харрис (6 + 6 подборов), Титов.

Одесса: Артамонов (7 + 8 подборов), Мэйси (29 + 5 подборов + 7 передач), Носков (9), Холлоуэй (17 + 9 подборов), Браун (6) – старт; Новиков (4), Ткачук (2 + 4 подбора + 3 передачи), Вадим Прокопенко (4), Ли (9)

Хозяева с самого начала отпустили гостей в отрыв и так и не смогли их настигнуть. Стоит отметить яркую игру легионера одесситов Мэйси. именно он стал главным творцом победы команды Юшкина.

БК Черкасские Мавпы - БК Киев-Баскет - 85:77 (25:17, 27: 26,16: 18 17:16)

Черкасские Мавпы: Попов (5 + 6 передач), Эйрингтон (11 + 6 передач), Беликов (4 + 5 подборов + 4 блок-шота), Райт (33 + 7 подборов + 3 перехвата), Хаджифейзович (20 + 5 подборов) – старт; Сергеев (5), Ткаченко (5), Руслов (2), Бондаренко.

Киев-Баскет: Эдвин (12 + 7 подборов + 4 передачи), Крутоус (4), Пустозвонов (11), Хилл (9), Сандул (4) – старт; Петров (17 + 8 подборов), Близнюк (14), Шепард (6 + 7 передач), Мусиенко, Дайм.

Во втором матче встречались чемпион 2018 года и вице-чемпион 2019 года. Как видим, домашний паркет помог подопечным Юшкина уделать амбициозных гостей. Американец Райт набрал рекордные для этого сезона 33 очка, а его рейтинг эффективности составил +44.

Прометей - Химик 83:72 (23:27, 26:13, 22:15, 12:17)

Прометей: Лукашов (12 + 7 подборов + 4 передачи + 4 потери), Трент (16 + 5 передач + 4 потери), Мальчевский (2), Конате (7), Майерс (15 + 14 подборов + 6 потерь) – старт; Миллер (15 + 9 подборов + 4 блок-шота), Месяц (10), Антипов (4 + 6 подборов), Сидоров (2 + 9 передач).

Химик: Уильямс (12 + 7 передач), Козак (8), Рябчук (1), Ковалёв (25 + 7 подборов + 2 блок-шота), Югба (10 + 12 подборов) – старт; Марченко (7), Салливан (6), Горобченко (3).

В заключительном матче дня встречались два чемпиона. Прометей, выигравший в прошлом году второй по силе дивизион страны, сумел обыграть Химик, для которого это поражение стало первым в сезоне.