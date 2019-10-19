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Днепр обыграл Николаев в чемпионате Украины

Днепр обыграл Николаев в чемпионате Украины
18:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта:Днепр в тяжелом матче дожал МБК Николаев

Команда из Днепра выиграла на старте четыре матча из пяти.

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. «Днепр» обыграл в гостях «Николаев» 80:73.

«Днепр» имел комфортное преимущество перед большим перерывом, но затем растерял весь отрыв и лишь в последних атаках сумел дожать «Николаев» - 80:73. Самые результативные игроки матча: Иссуф Санон (16 очков) - «Днепр» и Сергей Приймак (16 очков) - «Николаев».

После этой победы «Днепр» набрал 9 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Суперлиги. А лидирует новичок - «Прометей», который выиграл все матчи и набрал 10 очков.

 

Напомним, 18 октября «Одесса» победила на выезде «Запорожье» 87:77, «Черкасские Мавпы» нанесли поражение «Киев-Баскет» - 85:77, а новичок лиги - «Прометей» обыграл дома «Химик» 83:72.

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Суперлига, МБК Николаев, БК Днепр, Новости баскетбола.
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