БК Торонто подписал звездного баскетболиста

Новости спорта:За четыре года 25-летний игрок заработает 130 миллионов долларов.

«Торонто» продлил контракт с форвардом Паскалем Сиакамом.

Как сообщает ESPN, игрок и клуб договорились о четырехлетнем соглашение на 130 миллионов долларов. Это максимально возможный в финансовом плане контракт для Сиакама. Он вступит в силу с сезона 2020/21.

Сиакам играет за «Торонто» три года. В составе «Торонто» он стал чемпионом НБА сезона 2018/19.

В прошлом сезоне он набирал 16.9 очка и совершая по 6.9 подбора за 32 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывая в актив по 19.0 очков и 7.1 подбора за 37 минут в плей-офф.

Сиакам был признан самым прогрессирующим игроком сезона в лиге.