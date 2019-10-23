Украинский клуб расстался с американцем и подписал экс-игрока сборной Канады

Новости спорта:БК Одесса сделала интересный ход на трансферном рынке.

В составе БК “Одесса” произошли изменения. Как стало известно basket.com.ua, команда Суперлиги Пари-Матч прекратила сотрудничество с американским защитником Ричардом Ли.

Ли отыграл за одесситов пять матчей в регулярном чемпионате и, проводя в среднем 18 минут на площадке, набирал 5.8 очка.

По нашей информации, одесситы уже подыскали замену американцу, чье место в составе займет канадский атакующий защитник Джоэль Фризен (196 см, 88 кг).

29-летний баскетболист всю клубную карьеру провел в чемпионате Канады (Can NBL), где в последнем сезоне выступал за “KW Titans”. В 28 матчах Фризен набирал 11.5 очка, делал 3.8 подбора и 2.3 передачи, проводя на паркете в среднем по 22 минуты. Также в минувшем сезоне новичок одесситов выступал в Канадской Элитной баскетбольной лиге (CEBL) в составе команды "Фрейзер Уэлли", за которую отыграл 19 матчей, набирая 9.4 очка, 2.2 подбора и 1.6 передачи.

Фризен имеет в своем послужном списке один матч в составе национальной сборной Канады.