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Михайлюк пропустил старт регулярного сезона в NBA

Михайлюк пропустил старт регулярного сезона в NBA
08:31 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Святослав Михайлюк не принимал участие в первом матче своей команды в регулярном чемпионате.

Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк не принимал участие в первом матче своей команды в регулярном чемпионате.

Украинец так и не вышел на площадку, пока его команда победила Индиана Пэйсерс с разницей в девять очков.

Выдающуюся результативность показал центровой Андре Драммонд, который к 32 набранным очкам добавил 23 подбора. Недалеко ушел защитник Люк Кеннард — 30 очков.

В ночь на пятницу, 25 октября, Пистонз на домашней арене сыграют с Атланта Хокс.

НБА. Регулярный чемпионат

Индиана Пэйсерс (0:1) — Детройт Пистонз (1:0) 110:119 (24:27, 31:27, 31:29, 24:36)

Индиана: Сабонис (27 + 13 подборов), Тернер (25), Брогдон (22 + 11 передач), Лэмб (10), Уоррен (10)

Детройт: Драммонд (32 + 23 подбора), Кеннард (30), Роуз (18), Снелл (10)

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Баскетбол, БК Детройт, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк, БК Индиана Пэйсерс.
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