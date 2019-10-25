Баскетбол. Определились еще 3 участника Кубка Украины

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08:22 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: БК Черкасские Мавпы

Новости спорта:В Кубке Украины 24 октября состоялись очередные матчи 1/16 финала.

В Кубке Украины 24 октября состоялись очередные матчи 1/16 финала.

БК Запорожье и во втором матче уверенно обыграл Старый Луцк. У гостей из Высшей лиги дабл-дабл сделал Тютюнник — 14 очков и 10 подборов. В ответ у хозяев выстрелили Сталлворт (10 очков + 4 передачи + 3 перехвата), Рэндольф (5 очков + 8 подборов + 5 передач), Симмонс (22 очка), Кожемякин (21 очко + 5 подборов + 3 перехвата). В итоге — 97:68 в пользу Запорожья.

Прогнозируемая победа досталась и Прометею, который во второй раз обыграл Новомосковск — 115:55. Дебютанты украинской Суперлиги сразу пошли в отрыв, увеличивая преимущество на протяжении всего игрового времени. У Новомосковска стоит отметить Кабацюру (23 очка + 11 подборов), у Прометея лучшим снайпером в матче стал Антипов — 19 очков.

Харьковские Соколы во втором поединке смогли одолели земляков из Политехника — 66:53. Пожалуй, именно этот матч стал наиболее равным по игре. Однако существенную роль сказали третья и четвертая четверти, которые Соколы выиграли с одинаковым счетом 19:12. У хозяев особо себя проявили Жалис (13 очков + 7 подборов + 3 перехвата), Бояркин (11 очков + 8 передач + 4 потери), Джексон (13 очков + 13 подборов + 4 передачи + 6 потерь), у гостей следует выделить Кузнецова (15 очков + 4 подбора + 4 перехвата), и Рочняка (17 очков + 11 подборов)

Еще в одном матче игрового дня Кубка Украины встретились Черкасские Мавпы и Говерла. Для этих команд это был первый поединок в 1/16 финала. Черкащане, играющие на выезде, спокойно добыли выездную победу — 95:46. В составе гостей выделим О. Бондаренко (16 очков + 6 подборов), Руслова (11 очков + 5 передач) и Ткаченко (9 очков + 8 подборов + 6 передач + 6 перехватов).

Кубок Украины. 1/16 финала. Ответные матчи.

Запорожье — Старый Луцк-Университет — 97:6

Первый матч — 89:62

Харьковские Соколы — Политехник (Харьков) — 66:53

Первый матч — 72:66

Новомосковск — Прометей (Каменское) — 55:115

Первый матч — 62: 105

Кубок Украины. 1/16 финала. Первый матч.

Говерла — Черкасские Мавпы — 46:95

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Баскетбол, Футбол, Новости баскетбола, БК Прометей.
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