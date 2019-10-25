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Звезда НБА дисквалифицирован из-за допинга

Звезда НБА дисквалифицирован из-за допинга
11:20 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Первый номер драфта дисквалифицирован на продолжительный срок.

Центровой "Финикса" Деандре Эйтон дисквалифицирован на 25 матчей за нарушений антидопинговой программы НБА, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Профсоюз игроков НБА уже готовит апелляцию в надежде уменьшить или отменить дисквалификацию на основе утверждения, что положительный тест на запрещенный препарат подпадает под положение о "непреднамеренном употреблении".

Эйтон заявил, что принял запрещенное мочегонное средство по ошибке и извинился перед командой.

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Дисквалификация Эйтона обойдется ему примерно в 2,17 миллиона долларов. "Финиксу" будет разрешено добавить 16-го игрока в заявку после матча против "Мемфиса" 2 ноября.

 

 

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Баскетбол, НБА, Финикс Санс, Деандре эйтон.
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