Звезда НБА дисквалифицирован из-за допинга

Новости спорта:Первый номер драфта дисквалифицирован на продолжительный срок.

Центровой "Финикса" Деандре Эйтон дисквалифицирован на 25 матчей за нарушений антидопинговой программы НБА, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Профсоюз игроков НБА уже готовит апелляцию в надежде уменьшить или отменить дисквалификацию на основе утверждения, что положительный тест на запрещенный препарат подпадает под положение о "непреднамеренном употреблении".

Эйтон заявил, что принял запрещенное мочегонное средство по ошибке и извинился перед командой.

Дисквалификация Эйтона обойдется ему примерно в 2,17 миллиона долларов. "Финиксу" будет разрешено добавить 16-го игрока в заявку после матча против "Мемфиса" 2 ноября.