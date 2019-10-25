Литовский клуб отчислил игрока сборной Украины

Новости спорта:Пено Жвайгждес принял решение расстаться с Сергеем Павловым.

Нынешним летом Сергей Павлов перешел в литовский Пено Жвайгждес.

В прошлом году он стал чемпионом Украины в составе Химика и бл признан лучшим молодым игроком Суперлиги. Его показатели выглядели следующим образом: 14,4 очков и собирал 7,3 подборов в среднем за матч.

В литовском клубе у игрока сборной Украины дела не пошли. В шести играх местного чемпионата Павлов набирал 5,5 очков и делал 3,7 подборов.

Как сообщают украинские СМИ, игрок может перейти в Киев-Баскет, который в прошлом году в финале Суперлиги уступил как раз Химику Павлова.