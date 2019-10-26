БК Химик разнес соперника в матче Кубка Украины с разницей в 125 очков (Видео)

Новости спорта:В матче 1/16 финала Кубка Украины по баскетболу Химик разгромил МБК Мариуполь-2.

В Кубке Украины по баскетболу состоялся занимательный матч. Действующий чемпион Украины Химик провел первый кубковый матч сезона против представителя Первой Лиги - МБК Мариуполь-2. Итоговый счет встречи 17:142 в пользу представителей Южного.

МБК "Мариуполь-2" - БК "Химик" 17:142 (6:32, 4:33, 5:39, 2:38)

Южненцы лишь номинально играли в гостях, ведь перенесенная игра проходила на собственном паркете команды. Ощутимая разница в классе далась в глаза уже на старте поединка. Первая четверть оказалась самой результативной для хозяев и самой "неудачной" для Химика: мариупольцы сумели набрать шесть очков, а Химик заработал всего 32 пункта. В дальнейшем баскетболисты Химика радовали своих болельщиков шикарными данками и яркой игрой, доведя разницу в счете до "125".

Самым результативным игроком матча стал Андрей Войналович, набравший 23 очка, 3 подбора, 3 передачи, 2 блок-шота.

26 октября состоится ответная встреча, по итогам которой определится участник 1/8 финала Кубка Украины.