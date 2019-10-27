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Клубы украинцев проиграли в чемпионате Испании

Клубы украинцев проиграли в чемпионате Испании
16:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Команды Геруна и Боброва проиграли свои матчи.

Не удачным вышел для украинцев очередной тур испанской баскетбольной лиги. Вчера, 26 октября, клуб центрового Владимира Геруна уступил на своем паркете Эстудиантесу.

"Уникаха" - "Эстудиантес" 62:67 (8:13, 17:17, 16:22, 21:15)

Уникаха: Маршалл 14, Аврамович 11, Фернандес 7 + 5 подборов, Герун 7

Эстудиантес: Филипп 12 + 5 передач, Дангубич 12 + 5 подборов, Тельо 10

Владимир Герун ("Уникаха") провел на паркете 19 минут, за которые набрал 7 очков (3/8 двухочковые, 1/2 штрафные), собрал 5 подборов, отдал 1 передачу, совершил 1 перехват. РЭ +10. Плюс-минус -3.

А сегодня, 27 октября, Фуэнлабрада Боброва без шансов проиграла Бильбао.

"Бильбао" - "Фуэнлабрада" 92:80 (18:20, 26:16, 20:22, 28:22)

Б: Маркус 15, Бютелль 14, Родригес 13, Рассел 11

Ф: Уртасун 25 + 2 перехвата, Эйенга 20 + 5 подобров, Беллас 13

Вячеслав Бобров ("Фуэнлабрада") провел на паркете 19 минут, за которые набрал 6 очков (3/4 двухочковые), собрал 4 подбора, совершил 2 перехвата при 3 потерях и 1 фоле. РЭ +7. Плюс-минус -8.

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Новости спорта, Новости баскетбола, Вячеслав Бобров, Владимир Герун.
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