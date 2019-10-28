Голден Стейт проиграл, "перестрелка" в Далласа и другие матчи дня в НБА (Видео)

В сильнейшей баскетбольной лиге мира состоялось пять матчей регулярного сезона. В первом матче Оклахома не оставила шансов финалисту прошлого сезона Голден Стэйт Уорриорз.
Хозяева с самого начала ушли в отрыв. Уже к перерыву их преимущество достигло 33 очков.
“Оклахома” - “Голден Стэйт” 120: 92 (35:20, 35:17, 35:31, 15:24)
По итогам трех четвертей "громовые" набрали 105 очков и лишь в последнем отрезке они позволили "воинам" сократить разрыв.
Отлично усилившись летом, Бруклин считался претендентом на высшие места, но однако сейчас клуб демонстрирует не лучшие результаты. Вот и Мемфис смог этим воспользоватся и добыл первую победу в сезоне.
“Миннесота” - “Майами” 116:109 (36:23, 19:34, 22:27, 39:25)
Провал Майами в последней четверти позволил "волкам" победить и старте сезона находится в средине своей конференции.
“Даллас” - “Портленд” 119:121 (40:25, 31:34, 24:36, 24:26)