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Понедельник, 28.10.2019
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Голден Стейт проиграл, "перестрелка" в Далласа и другие матчи дня в НБА (Видео)

Голден Стейт проиграл, "перестрелка" в Далласа и другие матчи дня в НБА (Видео)
10:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:В НБА состоялось еще 5 матчей.

В сильнейшей баскетбольной лиге мира состоялось пять матчей регулярного сезона. В первом матче Оклахома  не оставила шансов финалисту прошлого сезона Голден Стэйт Уорриорз.

Хозяева с самого начала ушли в отрыв. Уже к перерыву их преимущество достигло 33 очков.

 “Оклахома” - “Голден Стэйт” 120: 92 (35:20, 35:17, 35:31, 15:24) 

По итогам трех четвертей "громовые" набрали 105 очков и лишь в последнем отрезке они позволили "воинам" сократить разрыв. 

“Мемфис” - “Бруклин” 134:133 (35:29, 24:28, 33:40, 28:23, 14:13)

Отлично усилившись летом, Бруклин считался претендентом на высшие места, но однако сейчас клуб демонстрирует не лучшие результаты. Вот и Мемфис смог этим воспользоватся и добыл первую победу в сезоне.

“Миннесота” - “Майами” 116:109 (36:23, 19:34, 22:27, 39:25)

Провал Майами в последней четверти позволил "волкам" победить и старте сезона находится в средине своей конференции.

“Даллас” - “Портленд” 119:121 (40:25, 31:34, 24:36, 24:26)

 В центральном городе штата Техас, Далласе, состоялась дуэль звездный пар. Дончич с Порзингисом, как не старались, но Лиллард и Макколум  все равно вышли победителями.
 
“Лейкерс” - “Шарлотт” 120:101 (30-28, 33-34, 24-18, 33-21, )

 
Лейкерс на своем паркете лишь во второй половине сумели додавить никакой Шарлотт. 
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Все по теме:

НБА, Лейкерс, Новости баскетбола, Голден Стейт, Порзингис, Даллас Маверикс, Лука Дончич.
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