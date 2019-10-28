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Майкл Джордан назвал свою символическую пятерку всех времен

Майкл Джордан назвал свою символическую пятерку всех времен
20:51 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Живая легенда баскетбола Майкл Джордан назвал свою пятерку.

Легендарный баскетболист Майкл Джордан, шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз», которого шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии, назвал свою версию символической пятёрки за всю историю лиги. В неё Джордан включил самого себя, а также Скотти Пиппена, Мэджика Джонсона, Хакима Оладжьювона и Джеймса Уорти.

«Это парни, с которыми я играл в одной команде и против которых выходил на площадку. Когда всё серьёзно, то я выбираю тех, кого знаю», — приводит слова Джордана Fadeaway World.

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Пиппен шесть раз становился чемпионом НБА вместе с Джорданом. Джонсон завоевал пять титулов в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», Уорти — три, а Оладжьювон стал двукратным чемпионом в составе «Хьюстон Рокетс».

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Баскетбол, НБА, Майкл Джордан, Новости спорта.
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