Черкасские Мавпы - Прометей: анонс и где смотреть матч

Новости спорта:Превью матча Суперлиги Пари-Матч 30 октября Черкасские Мавпы - Прометей.

Сегодня в Черкассах местная команда принимает неожиданного лидера чемпионата. Новичок Суперлиги Прометей из Кременчуга сразится с Черкасскими Мавпами.

У гостей все еще не будет лидера Ренди Калпеппера, но и без него команда демонстрирует 100%-й результат (6 побед в 6 матчах).

У Черкасских Мавп в активе 3 победы в 5 матчах. При этом, Михельсон может рассчитывать на всех баскетболистов.

Турнирное положение

Где смотреть

Матч начнется в 19:00. Его покажет Oboz TV.

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