Киев-Баскет добыл вторую победу в Кубке Европы FIBA

Новости спорта:Украинский клуб пока не проигрывает в еврокубках.

«Киев-Баскет» обыграл болгарский «Левски» в гостевом матче Кубка Европы FIBA. Команда под руководством Айнарса Багатскиса доминировала на площадке большую часть игрового времени.

Гости провели качественную первую половину, не допуская больших ошибок в обороне. В середине третьей четверти болгары воспользовались разрывами «Киев-Баскета» в защите, сократив отставание от гостей до минимума.

В заключительном отрезке игры точные броски Эдвина и Шепарда помогли киевской команде выдержать линию с 5-6 очками разницы, а два трехочковых от Пустозвонова довели довели разницу до 10 очков, которую хозяевам было не под силу отыграть.

Кубок Европы FIBA. Группа F, 2-й тур

«Левски» — «Киев-Баскет» 76:83 (22:25, 22:24, 18:14, 14:20)

«Левски»: Великов (2), Костов (25 + 7 подборов), Минчев, Читхэм (7 + 8 подборов), Райт (6) — старт; Янг (19 + 7 передач), Петков (10), Смит (7), Леков.

«Киев-Баскет»: Шепард (21), Крутоус (0 + 3 подбора), Близнюк (10 + 7 подборов), Пустозвонов (10 + 5 подборов), Сандул — старт; Дайм (8), Петров (7 + 8 подборов), Кондраков (2), Хилл (7 + 5 подборов), Павлов (4), Эдвин (14 + 6 подборов + 5 потерь).