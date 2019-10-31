Звезды Филадельфии и Миннесоты подрались прямо во время матча (Видео)

Новости спорта:Лидер Миннесоты Карл-Энтони Таунс и звезда Филадельфии Джоэл Эмбиид устроили потасовку.

Центровой “Филадельфии” Джоэл Эмбиид и бигмэн “Миннесоты” Карл-Энтони Таунс устроили драку, в результате которой оба игрока были удалены с площадки.

Инцидент произошел за 6:42 до конца третьей четверти встречи, игрокам и тренерам обеих команд пришлось растаскивать оппонентов, которые продолжали выяснять отношения в “партере”.

Отметим, что Таунс неоднократно становился жертвой подколов Эмбиида в социальных сетях.

Игроки очень ярко начали этот сезон, являясь лидерами своих коллективов по очкам, а Таунса даже признали лучшим игроком недели в Западной конференции.