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Звезд НБА дисквалифицировали на 2 матча из-за потасковки

Звезд НБА дисквалифицировали на 2 матча из-за потасковки
16:54 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Звезды НБА получили свое наказание за драку.

НБА дисквалифицировала центрового "Миннесоты" Карла-Энтони Таунса и его коллегу по амплуа из "Филадельфии" Джоэля Эмбиида на два матча каждого, сообщила лига в официальном пресс-релизе.

Таунс и Эмбиид устроили драку в недавнем матче регулярного чемпионата НБА, в котором "Сиксерс" переиграли "Тимбервулвз" со счетом 117:95. Оба игрока были удалены с площадки сразу же после инцидента в третьей четверти.

Таунс неоднократно становился объектом насмешек со стороны Эмбиида в социальных сетях. Игроки обменялись взаимными выпадами и после драки.

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НБА, Новости спорта, Карл-Энтони Таунс, Джоэл Эмбиид.
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