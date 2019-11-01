Звезд НБА дисквалифицировали на 2 матча из-за потасковки

Новости спорта:Звезды НБА получили свое наказание за драку.

НБА дисквалифицировала центрового "Миннесоты" Карла-Энтони Таунса и его коллегу по амплуа из "Филадельфии" Джоэля Эмбиида на два матча каждого, сообщила лига в официальном пресс-релизе.

Таунс и Эмбиид устроили драку в недавнем матче регулярного чемпионата НБА, в котором "Сиксерс" переиграли "Тимбервулвз" со счетом 117:95. Оба игрока были удалены с площадки сразу же после инцидента в третьей четверти.

Таунс неоднократно становился объектом насмешек со стороны Эмбиида в социальных сетях. Игроки обменялись взаимными выпадами и после драки.