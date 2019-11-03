Днепр обыграл Одессу в матче Суперлиги

Новости спорта:Днепр после равной первой половины сумел дожать БК Одессу.

«Днепр» обыграл «Одессу» в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Первая половина поединка получилась конкурентной, однако уже в третьей четверти хозяева оформили себе преимущество в 11 очков, после чего в заключительной десятиминутке только закрепили свой успех.

«Днепр» – «Одесса» 84:70 (26:23, 17:19, 20:10, 21:18)

«Днепр»: Дугат (5 + 3 перехвата), Закурдаев (8), Сизов (9 + 4 передачи), Чумаков (7), Тимофеенко (3 + 8 подборов) — старт; Шундель (4 + 5 передач), Корниенко (12 + 10 подборов + 2 блок-шота), Санон (18 + 6 подборов), Коломойский (3), Глебов (15 + 4 передачи)

«Одесса»: Артамонов (9 + 7 передач), Мэсси (11 + 4 передачи), Носков (11 + 7 подборов), Р. Браун (2), М. Холлоуэй (13) — старт; А. Щепкин, Ткачук, В. Прокопенко (17 + 7 подборов + 2 блок-шота), Фризен (1), Новиков (6)

Самым результативным игроком матча стал Иссуф Санон, который набрал 18 баллов. У «Одессы» 17 очков на свой счет записал Вадим Прокопенко.