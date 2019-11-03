Киев-Баскет разгромил БК Запорожье

Новости спорта:Завершился игровой день в Суперлиге.

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. «Киев-Баскет» на своей площадке уверенно обыграл «Запорожье» 110:73. Об этом сообщает Укринформ.

«Киев-Баскет» сразу ушел в отрыв и с каждой четвертью только увеличивал свое преимущество. В итоге, киевляне разгромили «Запорожье» 110:73.

Самые результативные игроки матча: Максим Пустозвонов (18 очков) - «Киев-Баскет», Дейонте Симмонс (18 очков) - «Запорожье».

В турнирной таблице Суперлиги «Киев-Баскет» переместился на седьмую позицию, набрав 8 очков после 5 матчей. А лидирует в чемпионате «Прометей», в активе новичка 6 побед и 13 очков.