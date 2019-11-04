Киев-баскет усилился звездным центровым

Новости спорта:Украинский центровой Владислав Коренюк стал игроком Киев-Баскета.

Украинский центровой Владислав Коренюк стал игроком Киев-Баскета, сообщает официальный сайт клуба.

Информация о сроке и других деталях контракта с 210-метровым бигменом дополнительно не сообщается.

Текущий сезон воспитанник Днепра начинал во втором дивизионе чемпионата Франции за Сан-Квентин, в составе которого в среднем набирал 13,5 очков, делал 5,3 подбора, отдавал 1,3 результативных передач за 28,2 минут игры.

Дебютировать за новую команду Коренюк может уже 5 ноября в домашнем матче Кубка Европы ФИБА против белорусского Цмоки-Минск.

В последнем матче Киев-Баскет дома обыграл Запорожье (110:73) в рамках украинской Суперлиги.