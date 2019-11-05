НБА: Хьюстон победил и другие результаты за 04.11.19 (Видео)

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Вторник, 05.11.2019
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10:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Обзор матчей прошедшего тура в НБА.

Сенсационный Финикс, игровое время для Михайлюка, победы фаворитов. Все это было сегодня ночью в сильнейшей баскетбольной лиге мира.

“Вашингтон” – “Детройт" 115:99 (31:30, 32:31, 30:17, 22:21)

Открывал игровой день матч в столице США, где местные "маги" принимали гостей из Мичигана. Приятно удивлению, что наставник Пистонс дал Святославу Михайлюку аж 27 минут. Увы, украинец не очень сильно провел этот матч

Не удалась эта встреча и другим игрокам гостей. Команда Михайлюка без шансов уступила одному из слабейший коллективов востока.

“Бруклин” – “Нью-Орлеан” 135:125 (33:27, 34:23, 37:48, 31:27)

Бруклин без Кевина Дюранта в результативном матче смог нанести поражение Нью-Орлеану. Кайри Ирвин набрал аж 39 очков.

“Мемфис” – “Хьюстон” 100:107 (28:33, 32:29, 16:22, 24:23)

Хьюстон, проводивший этот поединок без Рассела Уэстбрука, все же сумел обыграть аутсайдера лиги из Теннеси. Большая заслуга в этом Джеймса Хардена, набравшего 44 очка при 6 потерях.

“Финикс” – “Филадельфия” 114:109 (29:31, 26:30, 26:21, 33:27)

Финикс - главный аутсайдер последних лет. Тем не менее, в этом году команда преобразилась и даже идет в лидерах запада.

Очередной жертвой Санс стала Филадельфия, Сиксерс уступили первый раз в сезоне.

“Голден Стэйт” – “Портленд” 127:118 (34:32, 26:31, 27:20, 40:35)

Голден Стэйт без лидеров сумел нанести поражение прошлогоднему финалисту конференции. Портленд пока что находится вне зоны плей-офф. 

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БК Бруклин Нетс, НБА, Кайри Ирвинг, Новости баскетбола, Джеймс Харден, Хьюстон Рокетс.
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