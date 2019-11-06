Скачать
Среда, 06.11.2019
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 5 ноября (Видео)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 5 ноября (Видео)
Украинка выиграла третий подряд чемпионат мира по гребле (Видео)
Украинка выиграла третий подряд чемпионат мира по гребле (Видео)
Не Ибрагимович: объявлен лучший игрок сезона в MLS
Не Ибрагимович: объявлен лучший игрок сезона в MLS
Боруссия Д обыграла Интер, проигрывая 0:2 по ходу матча
Боруссия Д обыграла Интер, проигрывая 0:2 по ходу матча

Цмоки-Минск шокировал Киев-Баскет в матче Кубка Европы ФИБА

Цмоки-Минск шокировал Киев-Баскет в матче Кубка Европы ФИБА
08:56 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФБУ

Новости спорта:В третьем туре группового этапа Кубка Европы ФИБА Киев-Баскет дома уступил Цмоки-Минск.

В третьем туре группового этапа Кубка Европы ФИБА Киев-Баскет дома уступил Цмоки-Минск.

Уже в первой четверти гости сделали весомую заявку на победу, добившись преимущества в 13 очков. На большой перерыв команды уходили при счете 33:52.

В третьей и четвертой четверти Киев-Баскет не сумел сократить отставание. Как итог, уверенная победа Цмоки-Минск с преимуществом в 25 очков.

Это первое поражение команды Айнарса Багатскиса на групповом этапе Кубка Европы ФИБА. В первых двух турах Киев-Баскет обыграл Днепр (95:88) и болгарский Левски (83:76).

В четвертом туре 13 ноября Киев-Баскет на выезде сыграет против Днепра.

Кубок Европы ФИБА. Групповой этап. 3-й тур

Киев-Баскет (Украина) — Цмоки-Минск (Беларусь) 74:99 (19:32, 14:20, 19:25, 22:22)

Киев-Баскет: Шефферд (19 + 6 передач), Хилл (12), Близнюк (12)

Цмоки-Минск: Гаврилович (25), Барнетт (19 + 6 подборов + 5 передач), Салаш (16 + 5 подборов), Лоури (12 + 5 передач), Миркович (11 + 6 подборов)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, ФИБА, Новости баскетбола, БК Киев-Баскет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как работа: гимнастка рассказала о фильмах для взрослых
02 Зенит 0:2 Лейпциг: события матча
03 Чемпионка UFC показала фото в одних поясах
04 Космический матч: в одной атаке два удаления или как Челси и Аякс забили 8 голов
05 "Незабываемая победа": Шевченко вспомнил разгром Динамо над Барселоной (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь