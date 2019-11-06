Цмоки-Минск шокировал Киев-Баскет в матче Кубка Европы ФИБА

Новости спорта:В третьем туре группового этапа Кубка Европы ФИБА Киев-Баскет дома уступил Цмоки-Минск.

В третьем туре группового этапа Кубка Европы ФИБА Киев-Баскет дома уступил Цмоки-Минск.

Уже в первой четверти гости сделали весомую заявку на победу, добившись преимущества в 13 очков. На большой перерыв команды уходили при счете 33:52.

В третьей и четвертой четверти Киев-Баскет не сумел сократить отставание. Как итог, уверенная победа Цмоки-Минск с преимуществом в 25 очков.

Это первое поражение команды Айнарса Багатскиса на групповом этапе Кубка Европы ФИБА. В первых двух турах Киев-Баскет обыграл Днепр (95:88) и болгарский Левски (83:76).

В четвертом туре 13 ноября Киев-Баскет на выезде сыграет против Днепра.

Кубок Европы ФИБА. Групповой этап. 3-й тур

Киев-Баскет (Украина) — Цмоки-Минск (Беларусь) 74:99 (19:32, 14:20, 19:25, 22:22)

Киев-Баскет: Шефферд (19 + 6 передач), Хилл (12), Близнюк (12)

Цмоки-Минск: Гаврилович (25), Барнетт (19 + 6 подборов + 5 передач), Салаш (16 + 5 подборов), Лоури (12 + 5 передач), Миркович (11 + 6 подборов)