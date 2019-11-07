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Прометей, обыграв БК Запорожье, укрепил лидерство в Суперлиге

Прометей, обыграв БК Запорожье, укрепил лидерство в Суперлиге
21:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Фейсбук

Новости спорта:Прометей без проблем на выезде разобрался с БК Запорожье.

Лидер Суперлиги Прометей на выезде обыграл Запорожье в очередном туре чемпионата Украины.

Гости выиграли первую четверть с разницей в 5 очков. Во второй десятиминутке Прометей увеличил преимущество до 14 очков — 52:38.

Третья и четвертая четверти также остались за лидером Суперлиги. Как итог, уверенная победа Прометея со счетом 103:77.

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Прометей набрал 15 очков и продолжает лидировать в Суперлиге. Запорожье с 12 очками идет на втором месте.

В следующем туре 30 ноября Прометей на выезде сыграет против Николаева. Запорожье 28 ноября также встретится с Корабелами.

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Суперлига, Прометей, Новости баскетбола, БК Запорожье.
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