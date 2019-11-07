Прометей, обыграв БК Запорожье, укрепил лидерство в Суперлиге

Лидер Суперлиги Прометей на выезде обыграл Запорожье в очередном туре чемпионата Украины.
Гости выиграли первую четверть с разницей в 5 очков. Во второй десятиминутке Прометей увеличил преимущество до 14 очков — 52:38.
Третья и четвертая четверти также остались за лидером Суперлиги. Как итог, уверенная победа Прометея со счетом 103:77.
Прометей набрал 15 очков и продолжает лидировать в Суперлиге. Запорожье с 12 очками идет на втором месте.
В следующем туре 30 ноября Прометей на выезде сыграет против Николаева. Запорожье 28 ноября также встретится с Корабелами.