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НБА оштрафовала Клипперс на 50 тысяч долларов

НБА оштрафовала Клипперс на 50 тысяч долларов
12:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:НБА оштрафовала Лос-Анджелес Клипперс на 50000 долларов за высказывания наставника команды Дока Риверса о состоянии форварда Кавая Леонарда.

Изначально официальной причиной отсутствия Леонарда считалось распределение нагрузок. Игрок не участвовал в матчах своей команды против Юта Джаз (105:94) и Милуоки Бакс (124:129). НБА ранее поддержала решение Клипперс предоставить отдых Леонарду, в частности, в среду это подтвердил пресс-секретарь НБА Майк Басс.

Однако в этот же день наставник Клипперс Док Риверс заявил о том, что Кавай «прекрасно себя чувствует».

«Он чувствует себя прекрасно из-за того, что мы делали. Мы просто будем продолжать это делать. Здесь нет никакого беспокойства, но мы хотим быть увереными в его самочувствии. Наша работа — убедиться в том, что Кавай останется в тех же кондициях», — цитирует слова Риверса sports.yahoo.

Лига приняла решение оштрафовать Клипперс только после заявления Риверса о готовности Леонарда к игре.

Сегодня Леонард вернулся на паркет и помог своей команде одержать победу над Портлендом (107:101).

Клипперс с шестью победами в девяти стартовых матчах «регулярки» занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, Док Риверс, Кивай Леонард.
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