Экс-наставник сборной Украины может возглавить США

Новости спорта:Майк Фрателло может возглавить сборную США по баскетболу.

Лучшим показателем в истории Украины является шестое место на ЧЕ-2013 года, тогда баскетбольной сборной руководил Майк Фрателло. Он же руководил украинскими баскетболистами и на единственном Чемпионате мира, на котором участвовала Украина.

Согласно информации, американских инсайдеров именно Майк возглавит сборную США в рамках отбора на ЧМ-2023.

Помимо сборной Украины, наставник в разные годы возглавлял Кливленд, Мемфис и Атланту.

С главной сборной американцев работу продолжит Грегг Попович, под руководством которого "Дрим-тим" заняли лишь седьмое место на ЧМ-2019 в Китае.