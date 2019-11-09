Клуб Суперлиги подписал американца

Новости спорта:МБК Николаев усилился легионером.

В состав МБК Николаев пришел новый американский легионер.

Им стал защитник Квентин Петерсон (185 см, 84 кг). Прошлый сезон 25-летний игрок провел в клубе АПОЭЛ из Никосии, где в среднем набирал 15,3 очка, 5,3 подбора и 3,11 передачи.

К этому Квентин играл за Пражский УСК, набирая в среднем 21,5 пункта, 7,7 подборов и 4,3 ассиста.

Игрок уже прибыл в Николаев и посетит сегодняшнюю игру против Киев-Баскет, участия пока не возьмет из-за того, что процесс оформления всех необходимых документов продолжается.