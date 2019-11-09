Скачать
Суббота, 09.11.2019
Хоккей: сборная Украины обыграла эстонцев - яркая шайба от Коренчука (Видео)
Хоккей: сборная Украины обыграла эстонцев - яркая шайба от Коренчука (Видео)
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Самые известные братья-футболисты (Фото)
Самые известные братья-футболисты (Фото)
Шахтер - Динамо: прогноз специалистов на битву грандов УПЛ
Шахтер - Динамо: прогноз специалистов на битву грандов УПЛ

Клуб Суперлиги подписал американца

Клуб Суперлиги подписал американца
16:52 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости спорта:МБК Николаев усилился легионером.

В состав МБК Николаев пришел новый американский легионер.

Им стал защитник Квентин Петерсон (185 см, 84 кг). Прошлый сезон 25-летний игрок провел в клубе АПОЭЛ из Никосии, где в среднем набирал 15,3 очка, 5,3 подбора и 3,11 передачи.

К этому Квентин играл за Пражский УСК, набирая в среднем 21,5 пункта, 7,7 подборов и 4,3 ассиста.

Украинцы лучшие в канадской лиге

Игрок уже прибыл в Николаев и посетит сегодняшнюю игру против Киев-Баскет, участия пока не возьмет из-за того, что процесс оформления всех необходимых документов продолжается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суперлига, Новости спорта, Новости баскетбола, Квентин Петерсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Карикатура на провал хорватов после чемпионата мира (Видео)
02 Суперзвезда ПСЖ отказывается продлевать контракт с клубом
03 Погиб еще один боксер
04 Шевченко довызвал в сборную Украины форварда Динамо
05 Гассиев узнал дату своего дебюта в супертяжелом весе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь