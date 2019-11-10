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БК Одесса разгромила Харьковских Соколов

БК Одесса разгромила Харьковских Соколов
18:10 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФБУ

Новости спорта:Одесса добыла очень важную победу в борьбе за плей-офф

Одесса добыла третью победу в сезоне, одолев на выезде Харьковских Соколов в регулярном чемпионате Суперлиги.

Харьковские Соколы — Одесса 66:87 (12:20, 17:24, 21:19, 16:24)

Соколы: Тищенко (11 + 5 подборов), Тарасенко (10 + 4 подбора), Тиг (10 + 7 подборов + 5 потерь), Бояркин (10).

Одесса: Мэйси (17 + 5 подборов), Холлоуэй (16 + 7 подборов), Носков (14 + 4 подборов), Фризен (12).

Гости уверенно выиграли три из четырех игровых отрезков за матч. Первая половина матча закончилась с преимуществом Одессы в 15 очков — 44:29.

После перерыва Соколам удалось сократить разницу в счете на два очка. Однако в последней четверти одесситы не оставили шансов сопернику. Итоговый счет встречи — 87:66 в пользу Одессы.

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Соколы без побед остаются на последнем месте в турнирной таблице чемпионата, а Одесса вышла на шестое место, опередив Николаев.

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Суперлига, БК Одесса, ФБУ, Харьковские Соколы.
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