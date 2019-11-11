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Понедельник, 11.11.2019
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Алексей Лень провел не лучший матч и другие результаты НБА 10.11.19 (Видео)

Алексей Лень провел не лучший матч и другие результаты НБА 10.11.19 (Видео)
09:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Алексей Лень провел слабый матч за Аталанту.

Завершился восемнадцатый игровой день в сильнейшей баскетбольной лиге мира.

"Миннесота" - "Денвер" 98:100 OT (27:27, 24:22, 13:27, 26:14, 8:10)

Миннесота: Таунс (25 + 16 подборов - 5 потерь), Уиггинс (25), Калвер (10), Грэм (9), Ковингтон (4) - старт; Вонле (0), Лэйман (8), Дженг (0), Маклафлин (0), Окоги (17 + 8 подборов)

Денвер: Йокич (20 + 7 передач), Мюррэй (15 - 7 потерь), Миллсэп (14 + 10 подборов), Бартон (13 + 12 подборов), Харрис (13 + 6 фолов) - старт; Портер (5), Грант (9), Крэйг (5), Пламли (2 + 8 подборов), Моррис (4), Бизли (0)

В дерби двух "прохладных" штатов победил Денвер из Колорадо. Первая половина прошла равно, а вот во второй команды устроили качели. Сначала гости ушли на +12, но хозяева сумели отыграть преимущество и перевести игру в овертайм, увы, там сильнее был Денвер.

"Филадельфия" - "Шарлотт" 114:106 (33:24, 20:34, 35:23, 26:25)

Филадельфия: Эмбиид (18 + 9 подборов), Хорфорд (15 + 7 подборов), Харрис (14 + 7 подборов), Ричардсон (11 + 7 подборов), Нето (9) - старт; Болден (0), Скотт (9), Тибулл (0), Эннис (9), О'Куинн (0), Берк (12), Коркмаз (17)

Шарлотт: Зеллер (24 + 7 подборов), Вашингтон (15 + 4 перехватов), Розир (13), Бриджес (7), Бэйкон (1) - старт; Уильямс (0), Бийомбо (7), Грэм (19 + 10 передач), Монк (15 + 8 подборов)

Сиксерс с проблемами, но сумели обыграть Шарлотт. К слову, лучшим в составе гостей стал Дэвонта Грэм, экс-напарник Святослава Михайлюка по Канзасу.

"Оклахома" - "Милуоки" 119:121 (24:21, 32:29, 24:37, 39:34)

Оклахома: Шэй (22), Пол (17), Галлинари (14 + 7 подборов), Ноэл (14), Фергюсон (5) - старт; Мускала (12), Бэйзли (0), Шредер (25), Диалло (10)

Милуоки: Адетокумбо (35 + 16 подборов - 7 потерь), Бледсоу (25 + 9 передач), Лопес (15), Миддлтон (10), Мэттьюз (6) - старт; Ильясова (4), Лопес (0), Браун (12), ДиВинчензо (2), Коннотон (4), Хилл (8)

Оклахома, которой прогнозировали полный провал в сезоне, сняла уже не один скаль за почти месяц чемпионата. Вот и в игре с одним из претендентов на чемпионство клую Билли Донована выиграл три их четырех четвертей, но провальная третья перечеркнула все старания.

"Финикс" - "Бруклин" 138:112 (37:30, 31:20, 38:30, 32:32)

Финикс: Букер (27 + 9 передач), Рубио (22 + 12 передач), Убре (18), Бэйнс (14 + 7 подборов), Шарич (12) - старт; Диалло (3), Камински (2), Бриджес (5), Джонсон (15), Джонсон (14), Окобо (4), Картер (2)

Бруклин: Ирвинг (15), Принс (8), Леверт (8), Аллен (5), Харрис (4) - старт; Клэкстон (4), Куруц (3), Муса (12), Джордан (16 + 12 подборов), Нваба (6), Темпл (9), Пинсон (4), Динуидди (18)

Продолжает удивлять в этом году Финикс. Последние годы эта франшиза занимала последние места в таблице. Сейчас является грозой авторитетов. Не выстоял и Бруклин, уступивший аж 26 очков, провалил игру их лидер Кайри Ирвинг, на его счету всего 15 очков.

"Портленд" - "Атланта" 124:113 OT (20:21, 26:23, 29:31, 32:32, 17:6)

Портленд: Лиллард (30 + 7 подборов), МакКоллум (23 + 8 подборов), Уайтсайд (21 + 12 подборов), Бэйзмор (13 + 8 подборов), Хезонья (3) - старт; Лабиссьер (1), Толливер (6 + 7 подборов), Литтл (0), Трент мл. (7), Симонс (20)

Атланта: Янг (35 + 8 подборов + 10 передач - 7 потерь), Паркер (27 + 11 подборов + 4 блокшотов + 6 фолов), Хертер (15), Хантер (14), Лень (4) - старт; Фернанду (0), Джонс (8 + 7 подборов), Уоллес (4), Реддиш (0), Бембри (6)

Атланта Алексея Леня, скорее всего, постепенно выбывает из борьбы за плей-офф. Сам Алексей отыграл 15 минут, за которые набрал лишь 4 очка и собрал 2 подбора. Прошлый сезон у него складывался куда приличнее.

"Лэйкерс" - "Торонто" 104:113 (30:29, 30:23, 18:26, 26:35)

Лэйкерс: Дэвис (27 + 8 подборов + 4 блокшотов - 5 потерь), Джеймс (13 + 13 подборов + 15 передач), МакГи (10), Брэдли (9), Грин (0) - старт; Кузма (15), Дадли (0), Ховард (9), Дэниелс (11), Кук (7), Колдуэлл-Поуп (0), Карусо (3)

Торонто: Сиакам (24 + 11 подборов), ВанВлит (23 + 7 подборов + 10 передач), Пауэлл (14), Ануноби (7), Газоль (2 + 7 подборов) - старт; Буше (15), Холлис-Джефферсон (10), Джонсон (0), Дэвис (13), Томас (5)

Командная игра от Торонто позволила им победить лидера Западной конференции Лейкерс. Особенно стоит выделить, Паскаля Сиакама. На счету форварда дабл-дабл: 24 очка и 11 подборов.

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НБА, Атланта, Новости спорта, Новости баскетбола, Алексей Лэнь, Дэвонте Грэм.
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