Клуб НБА дисквалифицировал игрока из-за проблем с наркотиками

Франшиза из НБА Майами Хит дисквалифицировала шутинг-гарда Диона Уэйтерса на 10 матчей. Весь этот срок игрок не будет получать зарплату.
Так наказать игрока клуб решил из-за того, что Дион съел слишком много сладких конфет, в которых, как оказалось, были каннабиноиды. В связи с передозом у игрока случился приступ паники прямо в самолете.
Согласно информации из сайта клуба клуба, конфеты баскетболист мог купить в Денвере. Денвер - главный город штата Колорадо, где марихуана не запрещена законом.
Эксперты подсчитали, что из-за этой дисквалификации игрок не получить 1,2 миллиона долларов.