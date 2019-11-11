Клуб НБА дисквалифицировал игрока из-за проблем с наркотиками

Новости спорта:Дион Уэйтерс отстранен от команды Майами Хит из-за нарушения спортивного режима.

Франшиза из НБА Майами Хит дисквалифицировала шутинг-гарда Диона Уэйтерса на 10 матчей. Весь этот срок игрок не будет получать зарплату.

Так наказать игрока клуб решил из-за того, что Дион съел слишком много сладких конфет, в которых, как оказалось, были каннабиноиды. В связи с передозом у игрока случился приступ паники прямо в самолете.

Согласно информации из сайта клуба клуба, конфеты баскетболист мог купить в Денвере. Денвер - главный город штата Колорадо, где марихуана не запрещена законом.

Эксперты подсчитали, что из-за этой дисквалификации игрок не получить 1,2 миллиона долларов.