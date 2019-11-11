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Успешная игра украинца не спасла его команду от поражения Реалу

Успешная игра украинца не спасла его команду от поражения Реалу
12:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Игрок сборной Украины Владимир Герун хорошо себя показал в иге с Реалом.

Если в футболе есть ещё споры, какая лига сильнее английская или испанская, то вот в баскетболе чемпионату Испании нет равных.

Радостно, что в таком конкурентном первенстве играют три игрока сборной Украины. Артем Пустовой вновь не получил времени в Барселоне, а вот Бобров и Герун отлично отыграли за свои коллективы.

Реал - Уникаха 82:71 (21:13, 25:24, 16:14, 20:20)

Реал: Юль 13, Дэк 12 + 7 подборов + 2 перехвата, Рэндольф 10, Тавареш 10 + 10 подборов + 2 перехвата

Уникаха: Адамс 16, Суарес 16, Герун 11 + 3 перехвата

Украинец отыграл  22 минуты, за этот период времени центровой сумел набрать 11 очков (4/8 двухочковые, 3/4 штрафные), сделать 7 подборов,  3 перехватить мяч. Рейтинг эффективнос +17. Плюс-минус +4.  По последним двум показателям он лучший в Уникахе из Малаги.

Фуэнлабрада - Манреса 87:83 (12:27, 18:15, 31:21,26:20)

Фуэнлабрада: Гарсия 25, Уратсун 14, Беллас 12 + 7 передач

Манреса: Тулсон 23, Митрович 21 + 9 подборов, Жу 13

Вячеслав Бобров, играющий за Фуэнлабраду, выйдя в старте, сыграл 24 минуты, за которые набрал 7 очков (3/4 двухочковые, 1/1 штрафные), сделал 3 подбора, отдал 1 передачу, совершил 2 перехвата при 2 потерях и 4 фолах. РЭ +8. Плюс-минус +15.

Уникаха идет в зоне плей-офф, а Фуэнлабрада благодаря этой победе покинула зону вылета.

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Все по теме:

БК Реал, Новости спорта, Новости баскетбола, Вячеслав Бобров, Владимир Герун, Уникаха, Фуэнлабрада.
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