Михайлюк провалил матч против Миннесоты в NBA

Новости спорта:Украинец не провел и пяти минут на площадке.

Украинский легкий форвард Детройт Пистонз Святослав Михайлюк не сумел набрать ни одного очка в поединке своей команды против Миннесоты Тимбервулвз, который завершился поражением Поршней — 114:120.

Всего Свят пробыл на паркете в общей сложности чуть меньше пяти минут, за это время выполнив лишь один неточный бросок с игры.

Пока что наиболее результативным поединком Михайлюка в сезоне остается игра против Торонто Рэпторс, в которой 22-летний украинец набрал девять очков.

Пистонз проиграли уже седьмую игру в текущем сезоне, при этом победив четыре раза. Команда Дуэйна Кейси находится на десятом месте турнирной таблицы Восточной конференции.

В следующей игре Поршни будут противостоять ближайшей ночью Майами Хит. Начало в 2:30.

Детройт Пистонз (4-7) — Миннесота Тимбервулвз (6-4) 114:120 (26:41, 25:25, 30:26, 33:28)

Детройт: Кеннард (25), Гриффин (19), Гэллоуэй (18), Снелл (16), Драммонд (11 + 12 подборов), Моррис (10)

Миннесота: Уиггинс (33), Таунс (25), Лэйман (16), Грэм (13), Ковингтон (10)