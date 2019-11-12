Харден продолжает бить рекорды НБА: статистика легенды

Новости спорта:Джеймс Харден продолжает бить рекорды НБА.

Защитник Хьюстон Рокетс Джеймс Харден продолжает бить рекорды НБА: игрок выдал лучший за 50 лет старт по результативности за десять первых игр чемпионата, сообщает ESPN.

В игре против Нью-Орлеан Пеликанс (122:116) минувшей ночью Харден заработал 39 очков, его средний показатель после первых десяти игр в новом сезоне — 37,3 очка.

Попутно игроку Хьюстона удалось побить достижение Майкла Джордана в сезоне 1988/89 — 36,9 очков в среднем.

Ранее Харден набрал 40 и больше очков в 80 матчах. Это пятый лучший результат в истории НБА, он обошел по этому показателю Айверсона.

Отметим, что все свои достижения лидер Рокетс совершил даже не смотря на установленный антирекорд по количеству неточных трехочковых бросков в пяти стартовых играх сезона.

Хьюстон Рокетс находится на третьем месте Западной конференции, имея в активе семь победы при трех поражениях.