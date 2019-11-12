Скачать
Вторник, 12.11.2019
Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний
Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Названы лучший игрок и тренер 14-го тура УПЛ
Названы лучший игрок и тренер 14-го тура УПЛ
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец

Харден продолжает бить рекорды НБА: статистика легенды

Харден продолжает бить рекорды НБА: статистика легенды
12:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Джеймс Харден продолжает бить рекорды НБА.

Защитник Хьюстон Рокетс Джеймс Харден продолжает бить рекорды НБА: игрок выдал лучший за 50 лет старт по результативности за десять первых игр чемпионата, сообщает ESPN.

В игре против Нью-Орлеан Пеликанс (122:116) минувшей ночью Харден заработал 39 очков, его средний показатель после первых десяти игр в новом сезоне — 37,3 очка.

Попутно игроку Хьюстона удалось побить достижение Майкла Джордана в сезоне 1988/89 — 36,9 очков в среднем.

Ранее Харден набрал 40 и больше очков в 80 матчах. Это пятый лучший результат в истории НБА, он обошел по этому показателю Айверсона.

Отметим, что все свои достижения лидер Рокетс совершил даже не смотря на установленный антирекорд по количеству неточных трехочковых бросков в пяти стартовых играх сезона.

Хьюстон Рокетс находится на третьем месте Западной конференции, имея в активе семь победы при трех поражениях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Джеймс Харден.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шикарный финт Дентиньо, оставивший в дураках защитника Динамо Попова (Видео)
02 Антонио рассказал об атмосфере в Шахтере после скандала в игре с Динамо
03 Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчем с Сербией
04 Тренер сборной Франции ответил на слова Зидана о Бензема
05 Гвардиола не понесет наказание за свое неподобающее поведение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь