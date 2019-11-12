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Кубок Европы ФИБА: решающий матч украинских команд

Кубок Европы ФИБА: решающий матч украинских команд
14:20 Сегодня Телеграф Фото: БК Днепр

Новости спорта:В среду состоится матч Кубка Европы ФИБА между украинскими командами «Днепр» и «Киев-Баскет».

Игра будет во многом определяющей для днепрян. В трех предыдущих встречах турнира подопечные Дениса Журавлева уступили, и чтобы сохранить шансы на выход в следующий этап им необходимо побеждать.

Увы, задача может усложниться, если игру пропустит защитник Генри Дугат, который продолжает восстанавливаться после травмы. В текущем сезоне Суперлиги Parimatch он сыграл в 6 матчах, где набирал в среднем 12,3 очка, делал 3,5 подбора и отдавал 3,7 результативной передачи.

К встрече с «Киев-Баскет» днепряне готовятся в хорошем настроении. Накануне команда в Суперлиге Parimatch взяла вверх над «Химиком», действующим чемпионом Украины. А вот киевляне на выезде уступили «Николаеву» и опустились на предпоследнее место в турнирной таблице. Команда Айнарса Багатскиса теперь явно постарается наверстать упущенное в еврокубках, чтобы сохранить за собой второе место в группе и продолжить борьбу за путевку в следующий этап.

Кубок Европы ФИБА

13 ноября 19:00 Киев Баскет - Днепр

Денис Журавлев, главный тренер БК «Киев-Баскет»:

«У нас была отличная поддержка болельщиков в матче с «Химиком» она зарядила ребят на победу. Залу отдельное спасибо. Надеемся на такую же атмосферу и во время матча с «Киев-Баскет». Под вопросом участие в игре Генри Дугата. У него травма была еще в Софии. Он делал огромное усилие над собой, играя с поврежденной ногой, это настоящий героический поступок. Надеюсь, что он восстановится к ближайшему матчу, но последнее слово остается за врачами».

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Все по теме:

Баскетбол, БК Днепр, Новости спорта, Новости баскетбола, Денис Журавлев, БК Киев-Баскет.
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