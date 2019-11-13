Лень провел лучший матч сезона в NBA (Видео)

Новости спорта:Украинский центровой Атланты Хокс Алекс Лэнь в игре регулярного сезона НБА против Денвер Наггетс набрал 17 очков.

Украинский центровой Атланты Хокс Алекс Лэнь в игре регулярного сезона НБА против Денвер Наггетс (125:121) стал третьим по результативности игроком своей команды, набрав 17 очков.

Всего украинец провел на площадке почти 22 минуты, за которые также успел совершить семь подборов и сделать одну результативную передачу.

Лучше Лэня в составе Атланты выступили только Трей Янг (42 очка) и Джабари Паркер (20 очков). Он стал седьмым по результативности среди всех участников игры.

Отметим, что против Денвера Лэнь и вовсе мог не сыграть, ведь вчера сообщалось, что у украинца диагностировали растяжение связок лодыжки.

Обзор матча:

Атланты находится на десятом месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА. Следующую игру Ястребы проведут 15 ноября против Финикс Санз.

Денвер Наггетс (7-3) — Атланта Хокс (4-6) 121:125 (34:25, 20:38, 35:35, 32:27)

Денвер: Бартон (21), Йокич (20), Миллсэп (19), Мюррэй (18), Моррис (14), Грант (10), Харрис (10)

Атланта: Янг (42 + 11 передач), Паркер (20), Лэнь (17 + 7 подборов + 1 передача), Хантер (12), Хьюртер (11)