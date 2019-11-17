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Алексей Лень сыграл очередной матч в НБА

Алексей Лень сыграл очередной матч в НБА
08:49 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Атланта Леня крупно уступила Клипперс.

В очередном матче регулярного сезона НБА Атланта Хоукс разгромно проиграла Клипперс.

“Клипперс” — “Атланта” 150:101 (43:30, 31:32, 38:20, 38:19)

“Клипперс”: Джордж (37), Мэнн (13 + 8 передач), Зубац (7 + 9 подборов + 4 блокшотов + 6 фолов), Харклесс (6 + 7 подборов), Макгрудер (6) - старт; Кабенгеле (10), Харрелл (17), Грин (2 + 9 подборов + 4 перехватов), Паттерсон (3), Уолтон (3), Уильямс (25), Робинсон (21)

“Атланта”: Янг (20), Реддиш (12), Хантер (12), Паркер (11 + 8 подборов), Джонс (11 + 4 блокшотов + 6 фолов) - старт; Фернанду (6), Браун (0), Лень (5), Бембри (6), Тернер (11), Крэбб (5), Уоллес (2)

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Алексей Лень, выйдя с лавки, отыграл 18 минут, набрал 5 очков (1/4 двухочковых, 0/1 трехочковых, 3/4 штрафных), сделал 3 подбора (1 в атаке) и 1 передачу при 2 потерях и 2 фолах.

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Все по теме:

НБА, Алексей Лэнь, Атланта Хоукс, Лос-Анджелес Клипперс.
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