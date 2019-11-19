Лидер Клипперс пропустил третий матч NBA подряд

Новости спорта:Продолжает восстанавливаться после травмы колена.

Форвард Лос-Анджелес Клипперс Кавай Леонард пропустил третий подряд матч своей команды в регулярном чемпионате.

Из-за повреждения колена 28-летний американец не играл в предыдущих матчах с Нью-Орлеаном (127:132) и Атлантой (150:101).

Всего Кавай пропустил 5 из 14 матчей Клипперс в своем дебютном сезоне в новой команде. Прошлогоднему чемпиону в составе Торонто Рэпторс еще не приходилось играть с другим звездным новичком франшизы Полом Джорджем.

В рамках сегодняшнего игрового дня подопечные Дока Риверса обыграли Оклахома-Сити Тандер (90:88), самым результативным игроком калифорнийцев стал Монтрез Харрелл с 28 очками и 12 подборами.