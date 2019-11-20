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Запорожье покуражилось в матче Кубка Украины по баскетболу

Запорожье покуражилось в матче Кубка Украины по баскетболу
20:04 Сегодня Телеграф

Новости спорта:БК Запорожье разгромило вторую команду Киев-Баскета в матче 1/8 финала Кубка Украины.

Запорожье крупно обыграло вторую команду Киев-Баскета в первом матче 1/8 финала Кубка Украины.

Уже по итогам первой четверти преимущество запорожцев составило 19 очков, а за весь второй игровой отрезок киевляне смогли набрать только 6 очков.

Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард Запорожья Илья Немцу, на счету которого 21 очко, а также 4 подбора и результативная передача.

Ответный матч команды проведут завтра, 21 ноября.

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Кубок Украины. 1/8 финала. Первый матч

Киев-Баскет-2 — Запорожье 40:97 (10:29, 6:23, 13:26, 11:19)

Запорожье: Немцу (21), Титов (15 + 6 подборов), Шевченко (13), Буц (13), Симмонс (11), Сталлворт (8 + 7 подборов), Мироненко (8)

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Баскетбол, Новости баскетбола, БК Запорожье.
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