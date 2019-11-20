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Киев-Баскет добыл разгромную победу в матче Кубка Европы ФИБА

Киев-Баскет добыл разгромную победу в матче Кубка Европы ФИБА
21:21 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Киев-Баскет уверенно обыграл Левски в пятом туре группового раунда Кубка Европы.

Киев-Баскет уверенно обыграл Левски в пятом туре группового раунда Кубка Европы.

Уже по итогам первой четверти вице-чемпион Украины повел с разницей в 16 очков, а на большой перерыв подопечные Айнарса Багатскиса ушли с перевесом в 26 пунктов. Итоговое преимущество киевлян составило 20 очков.

Самым результативным игроком Киев-Баскета сегодня стал центровой Владислав Коренюк с 19 очками. Недалеко ушли Максим Пустозвонов и Кейси Шеферд — 15 и 14 пунктов соответственно.

По итогам пяти стартовых туров киевляне с 8 очками занимают второе место в турнирной таблице группы F. Выигравший сегодня у Цмоки-Минск Днепр идет на третьем месте, имея на пункт меньше.

Кубок Европы. Групповой раунд. Пятый тур

Киев-Баскет — Левски 86:66 (26:10, 22:12, 18:21, 20:23)

КБ: Коренюк (19 + 13 подборов), Пустозвонов (15), Шеферд (14 + 9 передач), Петров (11 + 5 подборов), Близнюк (10 + 7 подборов)

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Баскетбол, НБА, ФИБА, Новости баскетбола, БК Киев-Баскет.
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