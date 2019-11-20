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Днепр совершил невероятный камбэк, разгромив Цмоки-Минск

Днепр совершил невероятный камбэк, разгромив Цмоки-Минск
21:30 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФБУ

Новости спорта:Вторая победа подряд для команды Журавлева.

БК Днепр в рамках группового этапа Кубка Европы FIBA добыл вторую победу, победив в домашнем поединке белорусский Цмоки-Минск — 90:75.

Днепряне проиграли первую четверть и первую половину игры с отставанием в 8 очков, однако провели просто фантастическую третью четверть, которую выиграли со счетом 28:9. В последнем отрезке игры команда Дениса Журавлева победила белорусов с отрывом в 4 очка и выиграла матч.

В первой игре между этими командами в Минске БК Днепр уступил Цмоки-Минск лишь в овертайме. В прошлом туре Днепряне победили впервые в группе, обыграв Киев-Баскет (79:76).

Теперь украинский клуб занимает не последнее, а третье место в группе, отставая на одно очко от Цмоки-Минск и Киев-Баскета и имея преимущество над Левски по дополнительным показателям.

В следующей игре, которая станет для БК Днепр последней в рамках группового этапа Кубка Европы FIBA, команда Журавлева встретится с болгарским Левски 27 ноября.

Кубок Европы FIBA. Групповой этап

БК Днепр (Украина) — Цмоки-Минск (Беларусь) 90:75 (16:25, 22:21, 28:9, 24:20)

Днепр: Санон (23 + 7 подборов), Дугат (18 + 9 передач), Закурдаев (15 + 4 перехвата + 3 передачи), Тимофеенко (14 + 5 подборов), Корниенко (11 + 7 подборов), Сизов (4 + 3 передачи)

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Баскетбол, БК Днепр, Новости баскетбола.
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