Портленд отчислил легендарного Пау Газоля

Новости спорта:Испанец может в новой роли попробовать себя в Портленде.

Центровой Портленд Трэйл Блэйзерс Пау Газоль отчислен из команды и получил предложение стать тренером команды, сообщает инсайдер ESPN Эдриен Войнаровски. Сейчас игрок и руководство команды согласовывают роль испанца в клубе в дальнейшем.

39-летний баскетболист в данный момент не играет после операции на левой стопе. Он перешел в Портленд лишь минувшим летом.

Всего за минувшую кампанию Газоль провел 30 матчей, в среднем набирая рекордно низкие для себя 3,9 пункта за игру. Он играл за Сан-Антонио Сперс и Милуоки Бакс в прошлом сезоне.

Газоль дважды выигрывал чемпионат НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс (2009, 2010), также успел поиграть за Мемфис Гризлис и Чикаго Буллз. Баскетболист 6 раз участвовал в Матче всех звезд.

Главным тренером Портленда в данный момент является Терри Стоттс. Трэйл Блэйзерс находятся на 14-м месте турнирной таблицы Западной конференции (5-10).