Лень провалил матч против Милуоки в NBA

Украинский центровой Атланты Хокс Алекс Лэнь сыграл в матче регулярного сезона НБА против Милуоки Бакс (127:135).
Лэнь провел на площадке 9 минут. За это время центровой не набрал ни одного очка. На счету Алекса три подбора, один ассист и две потери. Коэффициент +/- украинца составил -14.
Наиболее результативным игроком у Атланты стал Де’Андре Хантер (27 очков), в составе Милуоки — Яннис Адетокумбо (33 очка).
Хокс занимают 14-е место Восточной конференции НБА. В следующей игре 23 ноября Атланта встретится с Детройт Пистонс Святослава Михайлюка.
НБА. Регулярный чемпионат
Атланта Хокс (4-10) — Милуоки Бакс (11-3) 127:135 (26:34, 35:24, 22:38, 44:39)
Атланта: Хантер (27 + 11 подборов), Янг (25), Реддиш (17), Паркер (14), Картер (13), Крэбб (10), Лэнь (3 подбора + 1 ассист + 2 потери)
Милуоки: Адетокумбо (33 + 11 подборов), Бледсо (28), Лопес Б. (12), Дивинченцо (11), Мэттьюз (10)