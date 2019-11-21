Лень провалил матч против Милуоки в NBA

Новости спорта:Украинский центровой Атланты Алексей Лень неудачно провел матч против Милуоки Бакс.

Украинский центровой Атланты Хокс Алекс Лэнь сыграл в матче регулярного сезона НБА против Милуоки Бакс (127:135).

Лэнь провел на площадке 9 минут. За это время центровой не набрал ни одного очка. На счету Алекса три подбора, один ассист и две потери. Коэффициент +/- украинца составил -14.

Наиболее результативным игроком у Атланты стал Де’Андре Хантер (27 очков), в составе Милуоки — Яннис Адетокумбо (33 очка).

Хокс занимают 14-е место Восточной конференции НБА. В следующей игре 23 ноября Атланта встретится с Детройт Пистонс Святослава Михайлюка.

НБА. Регулярный чемпионат

Атланта Хокс (4-10) — Милуоки Бакс (11-3) 127:135 (26:34, 35:24, 22:38, 44:39)

Атланта: Хантер (27 + 11 подборов), Янг (25), Реддиш (17), Паркер (14), Картер (13), Крэбб (10), Лэнь (3 подбора + 1 ассист + 2 потери)

Милуоки: Адетокумбо (33 + 11 подборов), Бледсо (28), Лопес Б. (12), Дивинченцо (11), Мэттьюз (10)