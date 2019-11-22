Результаты матчей НБА 21.11.19 (Видео)

Новости спорта:Завершились очередные поединки в Национальной баскетбольной ассоциации.

Финалист Западной конференции прошлого сезона Портленд не очень солидно начал этот сезон. Такой невнятный старт вынудил клуб подписать опытного "сбитого летчика" Кармело Энтони. Увы, и с ним в составе у команды дела не ладятся.

"Милуоки" – "Портленд "137:129 (37:27, 35:31, 35:40, 30:31)

Милуоки: Бледсоу (30), Адетокумбо (24 + 19 подборов + 15 передач - 5 потерь), ДиВинчензо (16), Мэттьюз (12), Лопес (10) - старт; Ильясова (6), Лопес (6), Хилл (7), Браун (8), Коннотон (18)

Портленд: МакКоллум (37 + 10 передач), Энтони (18 + 7 подборов), Трент мл. (13), Худ (11), Толливер (8) - старт; Лабиссьер (22 + 12 подборов + 5 блокшотов), Литтл (12), Хезонья (0), Бэйзмор (2), Симонс (6)

Матч против Милуоки завершился поражением. Стоит сказать, что в отсутствие Дэмиана Лилларда Трейл Блейзерс отлично держались. У хозяев отличный матч выдал Эрик Бледсоу, набравший 30 очков, и Яннис Адетокумбо, оформивший трипл-дабл.

"Финикс" – "Новый Орлеан" 121:124 (33:38, 33:21, 28:36, 27:29)

Финикс: Убре (25), Букер (19 + 7 передач - 6 потерь), Камински (14), Джонсон (6), Шарич (5) - старт; Диалло (8), Джонсон (14), Бриджес (12), Окобо (11 + 7 передач), Картер (7)

Новый Орлеан: Ингрэм (28 + 8 подборов), Редик (26), Холидэй (23 + 9 передач - 5 потерь), Хэйс (7), Уильямс (2 + 9 подборов) - старт; Мелли (9), Джексон (2), Болл (8), Александер-Уокер (0), Мур (19)

Во втором матче дня Финикс без своего лидера Рикки Рубио не выстоял против Нового Орлеана. Франшиза из Луизианы после провального старта благодаря этой победе включается в гонку за плей-офф.