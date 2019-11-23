Наследник Леня и Михайлюка: талантливый украинец дебютировал в NCAA

Новости спорта:Еще один украинец дебютировал в студенческом американском баскетболе.

Этим летом уроженец Ивано-Франковска Владимир Марковейкий сменил дубль гранда европейского баскетбола каунасского Жальгириса на представителя NCAA Вашингтон Стэйт.

Марковецкий был одним из лидеров сборной Украины U-18 на молодежном первенстве в 2018 году. В 14-летнем возрасте переехал в Литву.

Первые несколько матчей 18-летний игрок или не выходил на паркет или оставался весь матч в запасе. Но в игре против Омахи, в котором его университет уступил 77:85, главный тренер доверил ему 5 минут игрового времени.

За это время украинец набрал 2 очка, поставил 1 блок-шот и один раз нарушил правила. Кроме Марковецкого в NCAA третий год проводит Виталий Шибель. Дмитрий Скапинцев также переехал в США лишь летом, но дебютировать за Калифорния Матадорс еще не успел.