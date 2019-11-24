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Хаджифейзович рассказал о своей адаптации в Черкасских Мавпах

Хаджифейзович рассказал о своей адаптации в Черкасских Мавпах
16:59 Сегодня Телеграф ФБУ

Новости спорта:Сеад Хаджифейзович дал свое первое интервью в Украине и назвал самого сильного игрока Суперлиги.

Боснийский форвард «Черкасских Мавп» Сеад Хаджифейзович дал свое первое интервью в Украине и назвал самого сильного игрока Суперлиги. Слова Хаджифейзовича приводит пресс-служба ФБУ:

Чем больше всего запомнилось из первого круга чемпионата?

Когда мы играем дома – у нас очень хорошая публика. В нашем зале всегда много болельщиков и поэтому играть очень приятно дома, они дают нам энергию. Поэтому, когда мы играем дома – мы можем побеждать любую команду.

Расскажи о языке. Ты учил русский, когда учился в школе, да? Известно, что, когда приехал сюда, возникали определенные сложности, какая ситуация сейчас?

Да, дома в Сербии я учил русский в школе. Но я не говорил по-русски 16 лет. Поэтому, когда оказался в Черкассах я понимаю все что мне говорят, но не всегда могу правильно ответить.

Как общаетесь с тренером?

Тренер говорит на русском, а двум американцам переводит ассистент, который очень хорошо говорит по-английски. Поэтому в команде все друг друга прекрасно понимают.

Кого ты считаешь самым сильным игроком нынешнего чемпионата?

Когда мы играли дома против «Прометея», то в них на позиции пятого играл Майерс. Он очень сильно играл. И против него было очень трудно работать в защите, поэтому вероятно он.

Ты играешь в позиции четвертого и пятого номеров. Какая позиция для тебя ближе?

Я люблю играть на позиции тяжелого форварда. Но в начале сезона у нас была не очень хорошая ротация, поэтому тренер сказал, чтобы я играл пятого. И я очень хорошо играл в первом круге на этой позиции. Главное при игре на позиции 4-5 номеров это характер и мотивация, если играть именно так – то все будет хорошо.

Напомним, «Черкасские Мавпы» идут на четвертом месте в турнирной таблице Суперлиги, выиграв пять матчей из восьми в сезоне.

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Футбол, ФБУ, Новости баскетбола, Сеад Хаджифейзович.
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