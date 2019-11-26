Дончичу покорилось еще одно достижение в НБА

Новости спорта:Лука Дончич впервые в карьере признан игроком недели в Западной конференции НБА.

Защитник Далласа Лука Дончич впервые в карьере признан игроком недели в Западной конференции НБА, о чем сообщает официальный сайт Маверикс.

На прошлой неделе 20-летний словенец провел четыре матча против Сан-Антонио (117:110), Голден Стэйт (142:94), Кливленда (143:101) и Хьюстона (137:123), в которых в среднем набирал 37 очков, совершал 8,5 подборов и отдавал 11,8 передач.

Дончич повторил рекорд Майкла Джордана, Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука, став четвертым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 30 и больше очков, а также отдать 10 и больше результативных передач в четырех матчах подряд.

Перед этим словенец стал самым молодым игроком, набравшим более 30 очков и отдавшим более 10 ассистов в трех матчах Ассоциации кряду.

Сейчас Даллас занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 11 матчей при 5 поражениях. Завтра Маверикс дома сыграют с Лос-Анджелес Клипперс.